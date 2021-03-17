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Власть

Проект концепции духовно-нравственного воспитания доработают

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по обсуждению проекта «Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе детального обсуждения Артем Новиков отметил, что проект концепции нуждается в доработке. При этом особое внимание необходимо уделить практической применимости всех указанных в ней мероприятий.

«В концепции должны быть заложены масштабные национальные задачи, направленные на создание системы нравственных ориентиров, начиная с детского сада и на протяжении всей жизни человека. Все компоненты концепции должны содержать не только теоретические положения, но и практические рекомендации», — подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Он добавил, что концепция не должна стать очередной «бумажной волокитой», а на самом деле повлиять на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение человека к человеку. По итогам обсуждения решено направить проект концепции на доработку с учетом расширения его экспертной поддержки и потенциала, а также широкого общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186749/
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Проект концепции духовно-нравственного воспитания доработают