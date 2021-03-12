В Кыргызстане 89 процентов граждан не знают, что за подкуп голосов наказывают. Об этом сообщили эксперты НПО «Общее дело». Они указали, что таковы итоги опроса.

Уточняется, что кыргызстанцам также предложено было выбрать варианты, как можно наказывать за подкуп избирателей. 32 процента предлагают политикам, скупающим голоса, запретить занимать госдолжности. 18 процентов — снимать с гонки не только кандидатов, но и партии. 14 процентов выступают за повышение штрафов.

Уточняется, что 47 процентов респондентов ответили: причиной подкупа является желание обогатиться, 32 процента назвали бедность и 6 процентов указали, что причиной подкупа является принуждение.

64 процента отметили — в обмен на голоса кандидаты и партии предлагали решить коммунальные проблемы, 32 процента — предлагали наличку.