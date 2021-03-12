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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Кыргызстане 89 процентов граждан не знают, что за подкуп голосов наказывают

В Кыргызстане 89 процентов граждан не знают, что за подкуп голосов наказывают. Об этом сообщили эксперты НПО «Общее дело». Они указали, что таковы итоги опроса.

Уточняется, что кыргызстанцам также предложено было выбрать варианты, как можно наказывать за подкуп избирателей. 32 процента предлагают политикам, скупающим голоса, запретить занимать госдолжности. 18 процентов — снимать с гонки не только кандидатов, но и партии. 14 процентов выступают за повышение штрафов.

Уточняется, что 47 процентов респондентов ответили: причиной подкупа является желание обогатиться, 32 процента назвали бедность и 6 процентов указали, что причиной подкупа является принуждение.

64 процента отметили — в обмен на голоса кандидаты и партии предлагали решить коммунальные проблемы, 32 процента — предлагали наличку.

Среди тех, кто сказал, что слышал о подкупе голосов на последних выборах, больше горожан (42 процента), молодежи в возрасте 18-29 лет и людей в возрасте 70 и старше (45 процентов). Большинство из них слышали об этом виде нарушения от людей в своем сообществе (47 процентов), некоторые из них сами были свидетелями. Таких 27 процентов.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186319/
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