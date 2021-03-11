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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Кыргызстане избиратели продают голоса вне зависимости от достатка

В Кыргызстане избиратели продают голоса вне зависимости от достатка. К такому выводу пришли эксперты ОФ «Общее дело».

Они провели опрос среди граждан КР и выяснили, что 46 процентов берут деньги, желая временно обогатиться, причем независимо от уровня дохода. 32 процента продают голоса из-за бедности.

90 процентов не слышали о том, что за подкуп наказывают штрафом.

21 процент респондентов считает, что нужно повышать благосостояние народа, чтобы не было соблазна брать деньги на голос. 33 процента уверены, что причина подкупа — бедность.

В результате опроса также выяснилось, что 47 процентов не знают, что есть чиновники, злоупотребляющие своим положением в пользу кандидата или партии. Между тем о применении админресурса на любых выборах заявляли в основном в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186050/
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