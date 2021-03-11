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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК вернула избирательные залоги кандидатам

ЦИК вернула избирательные залоги кандидатам, участвовавшим в досрочных выборах президента в январе 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, каждый кандидат вносил на депозитный счет ЦИК избирательный залог — один миллион сомов. Всего на него поступил 21 миллион сомов.

«В соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, избирательный залог возвращается кандидатам в президенты, получившим не менее одного процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также если ЦИК отказала в регистрации кандидатом на должность президента, списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша или если кандидат отказался от участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня», — отметили в ЦИК.

Центризбирком вернул избирательный залог двум кандидатам в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатом и еще одному — в связи с его отказом от дальнейшего участия в выборах.

«7 миллионов сомов возвращены семи кандидатам, получившим не менее одного процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании: Садыру Жапарову, Мыктыбеку Арстанбеку, Кларе Сооронкуловой, Имамидину Ташову, Абдилю Сегизбаеву, Адахану Мадумарову и Бабуру Тольбаеву», — отметили в ЦИК.

Оставшаяся сумма избирательных залогов других кандидатов, набравших менее одного процента голосов избирателей, и кандидата, отказавшегося от дальнейшего участия в выборах, перечислена в доход республиканского бюджета. Всего — 11 миллионов сомов.

Напомним, досрочные выборы президента прошли 10 января. Победу на них одержал Садыр Жапаров. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186032/
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