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Власть

Бывший директор ОАО «Электрические станции» стал замглавы Нацэнергохолдинга

Бывший глава ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев назначен заместителем главы ОАО «Национальный энергохолдинг». Об этом сообщили в компании.

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По ее данным, коллективу Нацэнергохолдинга сегодня представили заместителей председателя правления — Жолдошбека Ачикеева и Мирбека Маматова.

Глава ОАО Бакыт Сыдыков пожелал заместителям дальнейших успехов и отметил, что в настоящее время перед руководством поставлены важные задачи по успешному прохождению осенне-зимнего периода, обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением и теплом.

Отметим, что Жолдошбек Ачикеев был главой ОАО «Электрические станции». Его полномочия прекращены 1 февраля 2021-го согласно поданному им заявлению об увольнении по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184481/
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