Депутат предлагает восстановить почетное звание «Заслуженный спасатель»

Депутат Нурбек Сыдыгалиев предлагает восстановить почетное звание «Заслуженный спасатель Кыргызской Республики». Законопроект представлен на общественное обсуждение.

По словам нардепа, это вызвано исторической необходимостью, поскольку МЧС объединяет в себя спасателей по всем видам деятельности и направлений: пожарные-спасатели, горные, спасатели-водолазы, спасатели-альпинисты, спасатели общего профиля, медицинские работники, инженеры-химики, радиологи, инженеры-геологи, гидростроители, гидрометеорологи, специалисты мониторинга, противолавинной службы, работники авиации, строители и механики.

«Но в связи с принятием Закона от 28 июля 2017 года «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» почетное звание «Заслуженный спасатель Кыргызской Республики» было исключено. Его нужно восстановить», — считает нардеп.

Дополнительных затрат из бюджета реализация этого законопроекта не потребует.