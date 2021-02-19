Местные выборы. В ТИК Оша подали заявки об участии две партии: одна под вопросом

В ТИК Оша подали заявки две партии. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по южному региону и глава территориальной избирательной комиссии города Расулбек Кадыров.

По его словам, это «Тилектештик» и «Ыйман нуру». «Но последней мы, скорее всего, вернем документы, поскольку в поданном уведомлении отсутствует подпись представителя политорганизации по югу», — отметил Расулбек Кадыров.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.