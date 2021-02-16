На капремонт объектов образования в Бишкеке предусмотрели 100 миллионов сомов

На капремонт объектов образования столицы в бюджете предусмотрели 100 миллионов сомов. Об этом на заседании БГК по соцвопросам сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, каждый район подал предварительно свой список объектов. «Мы его сверстали, направили в горфинотдел, управление капстроительства. Всего в нем 52 объекта. Плюс есть переходящие с прошлого года», — сообщила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что управление провело анализ потребности зданий в капремонте. «Если все взять, то получается около полумиллиарда сомов. Но поскольку бюджет ограничен, в первую очередь включали самые аварийные, требующие безотлагательного ремонта», — отметила она.