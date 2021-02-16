16:20
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть

На капремонт объектов образования в Бишкеке предусмотрели 100 миллионов сомов

На капремонт объектов образования столицы в бюджете предусмотрели 100 миллионов сомов. Об этом на заседании БГК по соцвопросам сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

По ее словам, каждый район подал предварительно свой список объектов. «Мы его сверстали, направили в горфинотдел, управление капстроительства. Всего в нем 52 объекта. Плюс есть переходящие с прошлого года», — сообщила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что управление провело анализ потребности зданий в капремонте. «Если все взять, то получается около полумиллиарда сомов. Но поскольку бюджет ограничен, в первую очередь включали самые аварийные, требующие безотлагательного ремонта», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183645/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ
Учителям, зараженным COVID-19 на работе, надбавки не положены. В БГК возмущены
Вице-мэр Бишкека поручил навести порядок возле рынка «Мадина»
В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека не открывают
Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25
Бишкек присоединился к инициативе по повышению устойчивости городов к бедствиям
Электронная запись в школы. Минобраз и мэрия устранились от решения проблем
В Ленинском районе Бишкека провели рейд по гостиницам. Нарушений не выявили
На улице Профсоюзной на незаконных точках продажи выявили 320 литров ГСМ
В мэрии объяснили, для чего им нужны фитнес-браслеты на полмиллиона сомов
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 февраля
Бизнес
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
16 февраля, вторник
16:19
В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу» В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего...
16:07
На местах проблемы не решают. Улукбек Марипов раскритиковал глав местной власти
16:04
В Бишкеке задержаны необычные воры. Угоняли машины, чтобы снять катализаторы
16:00
Шесть лет реабилитации. Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом
15:57
В Бишкеке задержан вор, два года назад угнавший машину