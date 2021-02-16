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Власть

Местные выборы. Партии начнут агитацию с 12 марта

Партии начнут агитацию 12 марта, самовыдвиженцы на местах — 23 марта. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, срок подачи уведомлений от политических организаций истекает 1 марта, от кандидатов-одномандатников — 12 марта. На регистрацию ТИК отводится 10 дней.

Уточняется, что в случае отказа в регистрации избирательный залог будет возвращен. Для партий, баллотирующихся в кенеши Бишкека и Оша, сумма составляет 50 тысяч сомов, в других городах — 20 тысяч, для самовыдвиженцев — 1 тысячу.

Параллельно формируются и списки избирателей. Известно, что в столице проголосовать смогут 159 тысяч человек. «Это по предварительному списку избирателей, который мы должны подготовить, как и остальные ТИК, до 20 февраля. Напомню, что правила прохождения остаются прежними. Партиям нужно преодолеть барьер в 7 процентов, то есть набрать 11 тысяч 200 голосов», — пояснил 24.kg глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 кенешах: 28 — городских и 420 — сельских.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183626/
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