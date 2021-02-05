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Власть

Улукбек Марипов встретился с Михаилом Мишустиным и Николом Пашиняном

Состоялась краткая беседа на полях Евразийского межправительственного совета премьер-министра Кыргызстана Улукбека Марипова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Стороны коротко обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества. Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана.

Кроме того, на полях Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Almaty digital Forum Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Они обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Главы правительств отметили необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182505/
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