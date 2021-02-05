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Власть

Садыра Жапарова пригласили посетить Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов передал Улукбеку Марипову приглашение президенту Кыргызстана посетить с визитом РУз. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министр КР встретился со своим коллегой в рамках рабочей поездки в Алматы. Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, водноэнергетической и транспортной сферах.

«КР дорожит сложившимися поистине братскими отношениями, основанными на взаимном доверии. Мы готовы и далее активно развивать стратегическое партнерство с РУз», — сказал Улукбек Марипов.

Абдулла Арипов в свою очередь отметил, что кыргызско-узбекские отношения находятся на самом высоком доверительном уровне.

«Могу с уверенностью сказать, что узбекская сторона во главе с президентом Республики Узбекистан поддерживает кыргызский народ в любых начинаниях и готова оказать всемерное содействие во всех проектах, отвечающих интересам двух стран и народов», — подчеркнул премьер РУз.

Стороны подтвердили готовность в реализации совместных проектов и отметили необходимость активизации и усиления работы по завершению юридического оформления оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы. Узбекская сторона также заявила о готовности организации поставок минеральных удобрений в Кыргызстан в необходимом количестве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182411/
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