Депутат советует Улукбеку Марипову уволить полпредов правительства

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Депутат Алтынбек Сулайманов предложил претенденту на пост главы кабмина ликвидировать институт полномочных представителей правительства. При этом, по словам нардепа, необходимо наделить полномочиями глав айыл окмоту.

«Полпреды ничего, кроме разрезания ленточек и встречи больших людей, не делают. Нужно дать полномочия айыл окмоту. Работайте непосредственно с ними, зачем вам посредники», — сказал Алтынбек Сулайманов.