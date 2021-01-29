Президент может избираться на два срока. Садыр Жапаров газете Financial Times

Вновь избранный президент Садыр Жапаров дал интервью авторитетному британскому изданию Financial Times.

Он считает, что гражданское общество неоправданно обвиняет его в попытке узурпировать власть.

«Я взял на себя ответственность исправить ошибки в Кыргызстане. Я полностью уверен в себе, и я уверен, что не собираюсь восстанавливать диктатуру. Я демократически настроенный человек. Я знаю, что такое диктатура. Я знаю, что такое несправедливость, что означают жестокость и незаконность», — сказал глава государства.

Он также заявил, что новая система не устанавливает единоличного правления. В ответ на то, что он является кыргызским Трампом, рассмеялся, отметив, что он воспользуется своим более сильным мандатом, чтобы начать широкую борьбу с коррупцией.

До меня коррупция была повсеместной и широко распространенной. Были бюрократия и взятки. Я уверен, что смогу отсеять взяточничество и покончить с бюрократией. Садыр Жапаров в интервью Financial Times

По его словам, новая Конституция, проект которой уже подготовлен, но еще не передан в парламент, изменяет продолжительность президентского срока с шести до пяти лет и увеличивает для одного человека предельный срок до двух.

«Новый документ не изменит статуса Кыргызстана как светской республики и будет включать жесткие меры по защите иностранных инвестиций», — отметил президент.

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Он подчеркнул, что создаст первое в стране специализированное агентство по привлечению иностранных инвесторов, назвав зарубежный капитал «обязательным» для улучшения экономики республики.

Садыр Жапаров остановился и на внешней политике. Он признал, что Китай и Россия конкурируют за активы и влияние в государствах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, но сказал, что соперничество «не играет большой роли».

«Все наши существующие обязательства будут выполнены. Наши отношения с международными партнерами в долгосрочной перспективе останутся стабильными», — добавил глава государства.

Садыр Жапаров был избран президентом 10 января. Он набрал 79,2 процента голосов. Накануне Садыр Жапаров официально вступил в должность.