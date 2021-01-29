16:59
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Президент может избираться на два срока. Садыр Жапаров газете Financial Times

Вновь избранный президент Садыр Жапаров дал интервью авторитетному британскому изданию Financial Times.

Он считает, что гражданское общество неоправданно обвиняет его в попытке узурпировать власть.

«Я взял на себя ответственность исправить ошибки в Кыргызстане. Я полностью уверен в себе, и я уверен, что не собираюсь восстанавливать диктатуру. Я демократически настроенный человек. Я знаю, что такое диктатура. Я знаю, что такое несправедливость, что означают жестокость и незаконность», — сказал глава государства.

Он также заявил, что новая система не устанавливает единоличного правления. В ответ на то, что он является кыргызским Трампом, рассмеялся, отметив, что он воспользуется своим более сильным мандатом, чтобы начать широкую борьбу с коррупцией.

До меня коррупция была повсеместной и широко распространенной. Были бюрократия и взятки. Я уверен, что смогу отсеять взяточничество и покончить с бюрократией.

Садыр Жапаров в интервью Financial Times

По его словам, новая Конституция, проект которой уже подготовлен, но еще не передан в парламент, изменяет продолжительность президентского срока с шести до пяти лет и увеличивает для одного человека предельный срок до двух.

«Новый документ не изменит статуса Кыргызстана как светской республики и будет включать жесткие меры по защите иностранных инвестиций», — отметил президент.

Читайте по теме
Депутаты парламента предлагают создать при президенте аналог ЦАРИИ

Он подчеркнул, что создаст первое в стране специализированное агентство по привлечению иностранных инвесторов, назвав зарубежный капитал «обязательным» для улучшения экономики республики.

Садыр Жапаров остановился и на внешней политике. Он признал, что Китай и Россия конкурируют за активы и влияние в государствах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, но сказал, что соперничество «не играет большой роли».

«Все наши существующие обязательства будут выполнены. Наши отношения с международными партнерами в долгосрочной перспективе останутся стабильными», — добавил глава государства.

Садыр Жапаров был избран президентом 10 января. Он набрал 79,2 процента голосов. Накануне Садыр Жапаров официально вступил в должность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181678/
просмотров: 1125
Версия для печати
Материалы по теме
«Дорогие соотечественники». Произнести с первого раза — миссия невыполнима
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
Кыргызстан построить ГЭС и создать рабочие места не сможет. Мнение эксперта
Садыру Жапарову придется работать в режиме «911». Времени на раскачку нет
Садыр Жапаров обсудил с Виталием Маркеловым газификацию Кыргызстана
Евразийский банк развития готов помогать в экономической модернизации КР
С кем прошла первая официальная встреча Садыра Жапарова на посту президента
Как проходила инаугурация Садыра Жапарова и других глав государств
Садыр Жапаров рассказал, какую клятву дал у кумбеза Манаса
Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства на Старой площади
Популярные новости
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и&nbsp;показывает фигу Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу
Посол России прокомментировал скандал со&nbsp;складами &laquo;Спекулянта&raquo; Посол России прокомментировал скандал со складами «Спекулянта»
Садыр Жапаров просит понимания: 30&nbsp;лет терпели, осталось потерпеть полгода Садыр Жапаров просит понимания: 30 лет терпели, осталось потерпеть полгода
Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином Проект Конституции. Глава аппарата президента будет руководить кабмином
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
29 января, пятница
16:51
Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Бишкек после полуночи Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев вернут в Би...
16:36
Эльвира Сурабалдиева в Бишкекском СИЗО-1. Что она там делала
16:27
«Дорогие соотечественники». Произнести с первого раза — миссия невыполнима
16:12
Президент может избираться на два срока. Садыр Жапаров газете Financial Times
16:00
Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана