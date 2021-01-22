Без посредников. Депутаты парламента хотят наладить с органами МСУ прямую связь

Депутаты парламента хотят наладить прямой контакт без посредников с органами местного самоуправления. Об этом на презентации доклада о воздействии законодательства на развитие МСУ сообщила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

По ее словам, для того чтобы нардепы принимали адекватные потребностям МСУ законы, необходима достоверная информация. Получить ее парламентарии могут только от самих представителей местных сообществ. По мнению Аиды Касымалиевой, СМИ и чиновники госорганов искажают сведения.

Участники презентации также отметили, что качество работы МСУ снизилось, граждане недовольны деятельностью чиновников. Нет консолидации. Эксперты также подчеркнули, что основной проблемой на местах остается нарушение гендерного баланса. На политических должностях тоже нет женщин.