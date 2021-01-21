Выборы президента. В ЦИК рассказали, кому вернут избирательный залог

Центральная избирательная комиссия вернет избирательный залог в размере одного миллиона сомов семи кандидатам в президенты. Об этом сообщили на заседании.

Контрольно-ревизионная группа предоставила информацию о сумме поступивших избирательных залогов кандидатов в президенты КР, о сумме их возврата кандидатам и сумме, подлежащей перечислению в бюджет.

Отмечается, что средства возвращены трем кандидатам, которым отказали в регистрации и которые сняли свою кандидатуру до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня — Кубану Чороеву, Кубанычбеку Токтосунову и Кубанчыбеку Исабекову.

Залог не вернут Рашиду Тагаеву, так как заявление об отказе от дальнейшего участия в досрочных выборах он подал после утверждения текста и формы избирательного бюллетеня.

Получат миллион сомов назад Садыр Жапаров, набравший 79,2 процента голосов, Адахан Мадумаров — 6,79 процента, Бабыржан Тольбаев — 2,36 процента, Арстанбек Мыктыбек — 1,69 процента, Абдиль Сегизбаев — 1,46 процента, Имамидин Ташов — 1,17 процента и Клара Сооронкулова — один процент.

Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.

«Таким образом, из имеющихся на депозитном счете ЦИК денежных средств избирательных залогов в сумме 18 миллионов сомов — 11 миллионов подлежат перечислению в республиканский бюджет», — отметили в ЦИК.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления. Вчера ЦИК признала Садыра Жапарова победителем на выборах-2021.