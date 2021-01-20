Выборы и референдум. На спорных участках в Оше завершился пересчет голосов

На двух участках в Оше завершился пересчет голосов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, речь об УИК № 5319 и 5320.

«Члены участковых комиссий подсчитали все точно. Еще раз убедилась, что система работает корректно», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Пересчет на участке № 5559 также завершился. Отметим, в ЦИК поступила жалоба от кандидата в президенты Курсана Асанова. Он заявил, что не доверяет итогам АСУ и поэтому потребовал провести ручной пересчет с участием членов избирательной комиссии. При проверке присутствовали Гульнара Джурабаева и Тынчтык Шайназаров. Они подтвердили, что автоматизированная система сработала безукоризненно.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.