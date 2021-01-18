Выборы и референдум. Правозащитники требуют реформировать ЦИК

Представители правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» требуют реформировать Центризбирком.

По их словам, ЦИК должна учитывать международный опыт своих коллег, но не постсоветских стран. Члены комиссии, как считают в «Бир дуйно», должны избираться от парламентской оппозиции, как и председатель. Кроме того, глава органа должен меняться после каждой выборной кампании.

Эксперты считают, что нужно провести независимый технический аудит автоматически считывающих урн (АСУ).

Правозащитники также считают, что ЦИК при рассмотрении жалоб в предвыборный период проявила предвзятость.

На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,5 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,23 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента).

Отмечается, что были аннулированы результаты голосования на досрочных выборах президента на одном избирательном участке, на референдуме — трех.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.