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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

ЦИК успеет огласить официальные итоги референдума до конца января

ЦИК успеет огласить официальные итоги референдума до конца января. Об этом сообщил 24.kg член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, ждут протоколов еще с пяти участков.

«После чего будет произведена сверка по корешкам. Нам также надо будет подбить акты по жалобам, поступившим в день голосования. Их всего 50. Большинство касалось неработающих АСУ», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он заметил, что с подведением итогов выборов президента и плебисцита тянуть не будут и в отведенные сроки, то есть в 20 дней, уложатся. «Возможно, уже до 24 января огласим», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

Отметим, что по предварительным результатам на плебисците лидирует «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента). На выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180142/
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