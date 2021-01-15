ЦИК успеет огласить официальные итоги референдума до конца января. Об этом сообщил 24.kg член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, ждут протоколов еще с пяти участков.

«После чего будет произведена сверка по корешкам. Нам также надо будет подбить акты по жалобам, поступившим в день голосования. Их всего 50. Большинство касалось неработающих АСУ», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Он заметил, что с подведением итогов выборов президента и плебисцита тянуть не будут и в отведенные сроки, то есть в 20 дней, уложатся. «Возможно, уже до 24 января огласим», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

Отметим, что по предварительным результатам на плебисците лидирует «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ, 80,93 процента). На выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн, он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.