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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Наблюдатели советуют больше не объединять выборы и референдум

Представители фонда «За международную толерантность» считают, что не следует впредь объединять кампании по избранию главы государства или депутатов парламента и местных кенешей с референдумом.

Наблюдатели отмечают, что на участках, где проводился мониторинг, не были зафиксированы грубые нарушения, фальсификации или подкупы.

Между тем в ОФ подчеркнули, что на фоне низкой информированности избирателей по сущности референдума по выбору формы правления совмещение досрочных президентских выборов и всенародного голосования превратилось в манипулятивный инструмент, направленный на скрытую агитацию президентской республики. «Избиратели были лишены права на полноценную оценку и осознанный выбор. Поэтому не следует совмещать президентские, парламентские или местные выборы с референдумом. Референдум является основным видом волеизъявления населения по ключевым вопросам государственного устройства и должен проводиться по установленным законом процедурам, с всесторонним охватом избирателей и обеспечением полнотой информации», — говорится в заключении наблюдателей.

Они отмечают, что было и нарушение тайны голосования из-за неумения избирателями пользоваться АСУ. Зафиксированы также случаи, когда граждане обращались к членам УИК с просьбой помочь в загрузке бюллетеня. Когда избиратели были вынуждены ждать или сдавали бюллетень из-за поломки или сбоев в работе АСУ: технические неполадки становились причиной отказа от права выбора в день голосования. Или же избиратели не находили себя в списке избирателей, не смогли пройти биометрическую идентификацию.

Однако в целом досрочные выборы президента и плебисцит прошли открыто и согласно избирательному законодательству.

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,44 процента голосов (по данным АСУ — 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/180121/
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