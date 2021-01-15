Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме сравнялась

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней после завершившихся досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в стране. После его окончания подведут официальные итоги выборов.

По данным информационной системы ЦИК, на 10.00 данные не поступили только с пяти участков, расположенных за рубежом.

При ручном подсчете явка на президентских выборах и референдуме стала одинаковой и составила 39,29 процента (по данным АСУ на выборах она была 39,27 процента, референдуме —39,43 процента.

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,44 процента голосов (по данным АСУ — 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.