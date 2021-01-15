10:52
USD 84.50
EUR 102.72
RUB 1.15
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме сравнялась

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней после завершившихся досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в стране. После его окончания подведут официальные итоги выборов.

По данным информационной системы ЦИК, на 10.00 данные не поступили только с пяти участков, расположенных за рубежом.

При ручном подсчете явка на президентских выборах и референдуме стала одинаковой и составила 39,29 процента (по данным АСУ на выборах она была 39,27 процента, референдуме —39,43 процента.

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 81,44 процента голосов (по данным АСУ — 80,93 процента), на выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180067/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК
Зачем нам премьер? Эксперты о возможных кандидатах на должность главы кабмина
Клара Сооронкулова намерена обжаловать в суде итоги президентских выборов
Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый
Инаугурация Садыра Жапарова. Когда и где она пройдет, и кого пригласили
Выборы президента и референдум. ЦИК не будет тянуть с подведением итогов
Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур
Ручной подсчет голосов. Явка на выборах и референдуме еще снизилась
Референдум по принятию новой Конституции должен пройти до выборов в парламент
Вмешательства нет. Глава ЦИК прокомментировала заявление Адахана Мадумарова
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
Кто мог&nbsp;бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос Кто мог бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
15 января, пятница
10:51
Сгнившая сантехника и плесень. В каких условиях вынуждены мыться дети-сироты Сгнившая сантехника и плесень. В каких условиях вынужде...
10:49
В Бишкеке задержан находившийся в розыске член ОПГ Камчи Кольбаева
10:47
Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы
10:45
Фасоль и сухофрукты. Из Кыргызстана в Россию пытались провезти незаконный груз
10:40
В управлении Гослесхоза получали взятки от стройкомпаний за выдачу разрешений