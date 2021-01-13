Выборы президента и референдум. ЦИК не будет тянуть с подведением итогов

ЦИК не будет тянуть с официальным подведением итогов досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления.

Как пояснил 24.kg член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев, согласно календарному плану, ЦИК должна огласить результат по президентской гонке до 24 января, а плебисцита — до 14 февраля. «Но с референдумом мы тянуть не будем. Раньше подведем, я думаю. Что касается выборов главы государства, то здесь должны поступить данные со всех абсолютно участков, включая и протоколы по ручному подсчету. А также ТИК и мы должны рассмотреть все жалобы. Их в день голосования поступило 50. После этого мы опубликуем итоги. Срок истекает 23 января», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Отметим, что, по предварительным результатам, на плебисците лидирует «президентская форма» — 81,54 процента голосов (по данным АСУ — 80,93 процента). На выборах — Садыр Жапаров с 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,16 процента).

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.