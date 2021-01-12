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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Президент Таджикистана поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах. Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.

«Результаты волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия, дальнейшее устойчивое развитие. Выражаю надежду на совместные с вами последовательные усилия по выводу на качественно новый уровень всего комплекса таджикско-кыргызского многопланового сотрудничества», — говорится в поздравительном сообщении.

Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179731/
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