ЕС приветствует проведение упорядоченных президентских выборов

«Европейский союз приветствует проведение упорядоченных и хорошо организованных президентских выборов 10 января 2021 года в Кыргызстане, особенно в свете проблем, вызванных пандемией COVID-19», — говорится в заявлении ЕС.

При этом отмечается, что, по предварительным выводам и заключениям международной миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, имели место неравные условия для кандидатов, использование административного ресурса и нарушения процедур агитации. Явка избирателей также была относительно низкой.

«Властям Кыргызстана следует и далее совершенствовать национальное законодательство о выборах в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ. Президентские выборы — важный шаг к возвращению в республику политической стабильности. Как давний партнер, Европейский Союз по-прежнему привержен поддерживать Кыргызстан в продвижении социально-экономического развития, эффективного госуправления, верховенства права и борьбы с коррупцией. ЕС призывает будущего президента работать со всеми слоями общества и далее укреплять универсальные обязательства Кыргызской Республики по правам человека и основным свободам, а также соблюдать свои международные обязательства», — говорится в заявлении.

Евросоюз также отмечает, что на референдуме о будущей политической системе кыргызские избиратели поддержали введение президентской модели правления. Новая Конституция должна гарантировать, что президентская система будет полностью соблюдать демократические принципы в соответствии с международными обязательствами. Идущее обсуждение нового проекта должно быть открытым и прозрачным.

ЕС призывает как можно скорее провести парламентские выборы. С этой целью ЕС приглшает к дальнейшему сотрудничеству с БДИПЧ ОБСЕ и напоминает о необходимости уважения инклюзивности и плюрализма, в том числе через диалог с гражданским обществом.