Выборы президента и референдум. За рубежом проголосовали 13 тысяч 452 избирателя

На досрочных выборах президента и референдуме за рубежом проголосовали 13 тысяч 452 кыргызстанца. Об этом сообщили в МИД.

По данным ведомства, в результате совместной работы министерства и дипломатических представительств КР список избирателей за пределами КР увеличился на 16 тысяч 877 граждан по сравнению с парламентскими выборами прошлого года.

Общее количество избирателей за пределами КР составило 49 тысяч 481 человек.

За рубежом были открыты 48 избирательных участков в 28 государствах. Первым в 3.00 по бишкекскому времени открылся избирательный участок в Южно-Сахалинске. Последним голосование завершил избирательный участок в Вашингтоне — 11 ноября в 07.00 по бишкекскому времени.

«Избирательный процесс во всех УИКах за рубежом прошел без каких-либо нарушений в рамках законодательства, как указано выше с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — отметили в МИД.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления.