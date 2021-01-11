На референдуме избиратели были ограничены в осознанном выборе

«Мы увидели, что ресурсы и возможности участников референдума были ограничены. Это сузило возможности избирателей сделать осознанный выбор, что является серьезным недостатком», — заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Тамаш Месерич.

По его словам, национальное законодательство создает основу для проведения референдума. Но оно остается расплывчатым по важным вопросам, включая определение референдума, крайних сроков регистрации и финансирования кампании референдума.

В ОБСЕ считают, что кампания в поддержку президентской модели проводилась в основном через кампанию ведущего кандидата на досрочных выборах.

«Хотя референдум прошел хорошо, правовые пробелы, особенно в преддверии голосования, вызвали озабоченность», — заключил Тамаш Месерич.