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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

На референдуме избиратели были ограничены в осознанном выборе

«Мы увидели, что ресурсы и возможности участников референдума были ограничены. Это сузило возможности избирателей сделать осознанный выбор, что является серьезным недостатком», — заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Тамаш Месерич.

По его словам, национальное законодательство создает основу для проведения референдума. Но оно остается расплывчатым по важным вопросам, включая определение референдума, крайних сроков регистрации и финансирования кампании референдума.

В ОБСЕ считают, что кампания в поддержку президентской модели проводилась в основном через кампанию ведущего кандидата на досрочных выборах.

«Хотя референдум прошел хорошо, правовые пробелы, особенно в преддверии голосования, вызвали озабоченность», — заключил Тамаш Месерич.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179564/
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