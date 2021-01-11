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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. ЦИК считает итоги голосования достоверными

«Мы можем с уверенностью сказать, что итоги голосования, в том числе предварительные, которые озвучиваются, являются полностью достоверными», — заявила на брифинге председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

«Нам удалось сохранить тот уровень прозрачности и достоверности процесса, который был главной задачей реформы избирательной системы. Это важное достижение страны», — отметила она.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что на итоги выборов президента и референдума практически не влиял административный ресурс. «Мы не видели и массового подкупа, были единичные сигналы, но это не носило массовый характер, как на прошлых выборах. На снижение уровня нарушений повлияло и отношение граждан, кандидатов», — сказала она.

Глава ЦИК поблагодарила кандидатов за то, что они уважали избирателей и не стремились повлиять на итоги через применение незаконных методов.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179527/
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