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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Наблюдатели от СНГ дали свою оценку прошедшим в Кыргызстане выборам

Власти Кыргызстана приложили значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов. Об этом глава миссии наблюдателей от СНГ Василий Волков заявил на брифинге в Бишкеке.

По его мнению, немногочисленные нарушения не могли оказать влияния на итоги выборов.

Василий Волков также отметил, что были созданы все необходимые условия для работы наблюдателей. «В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияния на конечный результат выборов. Они считают, что процедура голосования проходила в соответствии с избирательным законодательством», — сказал он.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179481/
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