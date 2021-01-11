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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

В день голосования в кол-центр ЦИК поступило 580 звонков

В кол-центр ЦИК в день голосования поступило 580 звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, с 4 по 9 января принято 1 тысяча 255 звонков.

«Кол-центр был открыт для консультирования граждан по вопросам голосования на досрочных выборах президента и референдуме по форме правления. В нем работали сотрудники ЦИК КР и привлеченные специалисты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в ЦИК.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179475/
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