Завершилось голосование в США и Канаде

На избирательном участке № 9034 при посольстве в США и Канаде завершился процесс голосования на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Явка избирателей составила 55 граждан из 901 вошедших в список консульского округа, или около шести процентов.

«Голосование прошло в спокойной обстановке, в установленном порядке, согласно действующему законодательству, а также с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм во избежание массового заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Напомним, что всего за рубежом для голосования открыли 48 участков.