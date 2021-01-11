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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. В органы прокуратуры поступило 14 сообщений

Всего в органы прокуратуры поступило 14 обращений о нарушении выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Генпрокуратуры Адыл уулу Кубан.

«По двум из них нарушений не установлено. 12 обращений направлены для рассмотрения по подведомственности. В день выборов поступило пять сообщений, все они направлены в органы внутренних дел», — сказал он.

Адыл уулу Кубан добавил, что проводился мониторинг интернет-ресурсов, СМИ. «Рассмотрено 56 интернет-публикаций, 12 материалов зарегистрированы в ЕРПП, 10 публикаций направлены в ЦИК для рассмотрения рабочей группой, по остальным публикациям нарушений не установлено», — сказал он.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179470/
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