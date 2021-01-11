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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. МВД зарегистрировало 112 нарушений

Органы внутренних дел зарегистрировали 112 фактов нарушения выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов.

По его словам, до дня голосования зарегистрировано 78 фактов, в день голосования — 34.

«Органы внутренних дел приняли оперативно-процессуальные решения по 102 фактам, по остальным ведется досудебное производство (7 преступлений, 3 проступка). Мы не исключаем регистрации дополнительных фактов, может, кто-то не успел обратиться в органы», — сказал он.

Октябрь Урманбетов добавил, что на парламентских выборах 4 октября было зарегистрировано 580 фактов нарушений законности.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179468/
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