Выборы президента и референдум. Продолжается ручной подсчет голосов

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней, обработано почти две трети листков. Именно после его окончания будут подведены официальные итоги выборов.

По данным информационной системы ЦИК, на 9.20 протоколы ручного пересчета голосов на референдуме поступили с 72,31 процента участковых избирательных комиссий, на досрочных выборах президента — с 72,96 процента.

По предварительным результатам, расклад сил не изменился. На плебисците лидирует вариант «президентская форма» — 85,57 процента голосов, на выборах — Садыр Жапаров с 83,94 процента.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.