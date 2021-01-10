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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. В ЦИК поступило 47 заявлений о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 47 сигналов о нарушениях. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года, итоги которых Центризбирком аннулировал, количество жалоб достигло 300.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что все заявления будут рассмотрены в предусмотренном законом порядке и не позднее 20 дней после дня голосования ЦИК официально подведет итоги досрочных выборов главы государства и референдума по определению формы правления.

Она отметила, что, по предварительным данным АСУ, которые обновляются в режиме реального времени, поскольку продолжают поступать протоколы, лидер президентской гонки — Садыр Жапаров. Его результат составляет 79,4 процента. На втором месте — Адахан Мадумаров с 6,61 процента голосов и на третьем — Бабыржан Тольбаев. За него проголосовали 2,31 процента.

На референдуме, по предварительным сведениям АСУ, президентскую форму предпочли 81,08 процента избирателей, парламентскую — 10,79 процента. Против двух предложенных вариантов — 4,41 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179424/
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