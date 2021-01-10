Выборы президента и референдум. В call-центр правительства позвонили 62 раза

По состоянию на 18.10 в call-центр по вопросам проведения досрочных выборов президента и референдума поступило 62 звонка. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, в основном кыргызстанцы жалуются на несоблюдение избирателями санитарно-эпидемиологических норм, а также избиратели задают вопросы технического характера.

«Отметим, что сегодня с 8.00 до 20.00 в Доме правительства работает call-центр республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения досрочных выборов. В течение дня любой избиратель может позвонить на телефоны горячей линии и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательных комиссий и наблюдателями масочного режима и установленных санитарных норм и иных нарушениях», — рассказали в кабмине.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.