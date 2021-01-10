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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Кыргызстанцы разочарованы в выборах. Политолог о низкой явке избирателей

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления в стране. Наблюдатели отмечают низкую избирательную активность. Эксперты высказались, почему важные политические события кыргызстанцы игнорируют.

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Политолог Нурлан Садыков рассказал 24.kg, что низкая явка избирателей сегодня свидетельствует о том, что кыргызстанцы разочарованы в выборах и результатах государственного управления в целом.

«К сожалению, выборы у нас всегда проходят под влиянием административного ресурса, это всегда было, традиция власти. Не все проходит гладко и чисто. Сегодня мы пошли с супругой на свой избирательный участок, когда она поставила свой палец на идентификационное оборудование, на экране вышла информация, что она уже проголосовала на другом участке, хотя такого не было. Мы подняли небольшой шум, но, несмотря на этот факт, ей все равно дали бюллетень, не составили даже акта. Теоретически она отдала свой голос два раза. Наша система работает неэффективно», — отметил он.

Политолог подчеркнул, что низкая явка избирателей сыграет на руку административному ресурсу. Если граждане будут вести себя пассивно, то победит админресурс.

Отметим, что выборы президента признают состоявшимися при любой явке избирателей.

На 18.00 явка избирателей на досрочных президентских выборах составила 33, 13 процента, на референдуме — 33, 08 процента. Участки закроются в 20.00.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходят выборы главы государства и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179399/
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