11:23
USD 83.18
EUR 102.10
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы

Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящими выборами президента и референдумом. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

«В ГКНБ работает оперативный штаб, осуществляющий постоянный мониторинг предвыборной ситуации в стране. Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы. Отработано взаимодействие с местными властями и правоохранительными органами на время выборов», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что основное внимание будет уделяться пресечению разного рода провокаций, направленных на срыв выборов.

«Усилены меры по защите стратегически важных объектов. Совместно с правоохранительными органами и Пограничной службой проводится фильтрационная работа въезда-выезда граждан в целях выявления членов террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также в приграничных районах по недопущению конфликтных ситуаций», — отмечают в ГКНБ.

Спецслужбы призывают граждан воздержаться от распространения материалов провокационного характера и напоминают, что за их распространение предусмотрена уголовная ответственность.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179020/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум по форме правления. Дастан Бекешев пожаловался на руководство ОТРК
Выборы президента. В ЦИК поступила жалоба на Абдиля Сегизбаева
Выборы президента. Садыру Жапарову не вынесли предупреждение
В узбекском театре имени Бабура опровергли, что ставили спектакль с агитацией
Выборы президента и референдум. Минздрав разработал алгоритм действий
Виктор Заварзин возглавит группу наблюдателей от МПА СНГ на выборах
Выборы президента. Жалобы на Садыра Жапарова не подтвердились
На избирательных участках в Бишкеке на выборах будут дежурить 729 медработников
Выборы президента и референдум. Дружинники будут помогать сотрудникам милиции
Ближайшие два месяца бывший вице-мэр Амантуров проведет в СИЗО ГКНБ
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28-31 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 28-31 декабря
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Садыр Жапаров позвал молодежь на&nbsp;госслужбу. Но&nbsp;предупредил: зарплата маленькая Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
6 января, среда
11:12
В мире COVID-19 заразились свыше 86,3 миллиона, умерли более 1,8 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 86,3 миллиона, умерли...
11:11
Референдум по форме правления. Дастан Бекешев пожаловался на руководство ОТРК
10:57
Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы
10:44
Мужчина купил в рассрочку авто и перепродал его. Машина нашлась у милиционера
10:40
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом