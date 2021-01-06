Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящими выборами президента и референдумом. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

«В ГКНБ работает оперативный штаб, осуществляющий постоянный мониторинг предвыборной ситуации в стране. Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы. Отработано взаимодействие с местными властями и правоохранительными органами на время выборов», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что основное внимание будет уделяться пресечению разного рода провокаций, направленных на срыв выборов.

«Усилены меры по защите стратегически важных объектов. Совместно с правоохранительными органами и Пограничной службой проводится фильтрационная работа въезда-выезда граждан в целях выявления членов террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также в приграничных районах по недопущению конфликтных ситуаций», — отмечают в ГКНБ.

Спецслужбы призывают граждан воздержаться от распространения материалов провокационного характера и напоминают, что за их распространение предусмотрена уголовная ответственность.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.