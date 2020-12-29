В департаменте туризма новый глава

Новый глава появился у департамента туризма при Минкультуры. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Уточняется, что им назначен Самат Шатманов. Соответствующее распоряжение подписал и. о. премьер-министра первый вице-премьер Артем Новиков.

Отметим, что Самат Шатманов был помощником посла Кыргызстана в Узбекистане. Он также являлся экспертом отдела контроля принятых решений аппарата Жогорку Кенеша и секретарем-референтом Научно-исследовательского центра аппарата парламента.