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Власть

В дисциплинарной комиссии при Совете судей сменился руководитель

Маратбек Осмонкулов избран председателем дисциплинарной комиссии при Совете судей. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Соответствующее решение принято накануне. Кандидатуру Маратбека Осмонкулова поддержали единогласно в ходе открытого голосования.

из интернета
Фото из интернета. Марат Осмонкулов

Ранее он работал руководителем аппарата Верховного суда. До этого занимал должности судьи в Токмаке, был судьей Первомайского и Свердловского районных судов и Бишкекского городского суда. С 2003 до 2010 года работал судьей Верховного суда. В 2010-2012 годы был заместителем председателя Верховного суда.

Прежний председатель совета Замирбек Базарбеков, напомним, покинул свой пост, став заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178385/
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