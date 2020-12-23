Новый год без президента. Кто поздравит кыргызстанцев 31 декабря?

Наступающий, 2021 год кыргызстанцы встретят без президента. Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января.

Руководитель аппарата информационной политики президента Нургазы Анаркулов заверил 24.kg, что поздравление от нынешнего первого лица обязательно будет. «Мы обговариваем формат, где и как запишем Таланта Мамытова как исполняющего обязанности главы государства. Текст также прорабатывается», — отметил он.

Нургазы Анаркулов добавил, что вариант записи на центральной площади Ала-Тоо пока не рассматривался.