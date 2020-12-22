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Власть

Мэрия Бишкека хочет оцифровать книги в библиотеках, а часть печатных отдать

Мэрия Бишкека планирует оцифровать книги, находящиеся в фондах городских библиотек. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил начальник управления культуры столичного муниципалитета Урмат Белекбаев.

По его словам, сейчас пять городских библиотек расположены в зданиях средних школ. «Так как на данный момент не хватает мощностей, мы бы хотели освободить эти помещения с сохранением фондов и штатных единиц», — сказал Урмат Белекбаев.

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Он добавил, что если в городском бюджете в следующем году будут средства, то планируется оцифровать весь имеющийся билиотечный фонд.

«У нас сейчас около миллиона книг. Около 60 процентов нам досталось от Советского Союза, уже устарели. Мы думаем, что после оцифровки надо оставить по два экземпляра, а остальную, ненужную литературу — мы делали уже предложение в горкенеш — передать колониям, тюрьмам. Что их держать? И постепенно обновлять фонды. Работаем с меценатами, издательствами, чтобы получать издания на государственном языке», — заключил Урмат Белекбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177560/
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