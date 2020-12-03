Депутат считает, что в Кыргызстане необходима пенсионная реформа

В Кыргызстане необходима пенсионная реформа. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, в стране несправедливая система пенсионных выплат.

«Учитель, который проработал много лет, получает всего 4 тысячи сомов, а чиновник, у которого были все условия, — в 20 раз больше. Сейчас те, кто работает в прокуратуре, получают 20-30 тысяч сомов. Их пенсии приравняли к пенсии военнослужащих. Это несправедливо, потому что, например, те же пограничники охраняют рубежи страны 24 часа. Я считаю, что в стране нужна пенсионная реформа», — сказала Айнуру Алтыбаева.