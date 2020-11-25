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Власть

Депутаты утвердили бюджет Кыргызстана на 2021 год в первом чтении

Бюджет Кыргызстана на 2021-й и прогноз на 2022-2023 годы утверждены в первом чтении. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, что по проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в следующем году предусматриваются в 162 миллиарда 413,2 миллиона сомов, расходы — 169 миллиардов 452 миллиона. Дефицит казны ожидается в 7 миллиардов 38,8 миллиона сомов.

В первом чтении депутаты утвердили только концепцию документа. Ко второму чтению в него могут быть внесены значительные изменения. Ведь документ готовили в начале осени, поэтому он не учитывает произошедших в стране событий и нынешнюю экономическую ситуацию в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174482/
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