09:01
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Власть

Депутат парламента предлагает сократить программу в профлицеях до трех лет

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предлагает пакет поправок в Закон «О начальном профессиональном обучении». Они представлены на общественное обсуждение.

По словам нардепа, инициируемые изменения очень актуальны, поскольку молодежь хочет получать практические навыки с тем, чтобы как можно скорее начать работать. Работодатели также нуждаются в подготовленных кадрах.

«С учетом всего этого система профтехнического обучения — это уникальный доступный источник актуальных профессиональных навыков для всех, в том числе для уязвимой молодежи в регионах и людей с ограниченными возможностями здоровья. Не имея денег на образование, эта группа населения — тем не менее важный источник трудовых ресурсов. За короткое время обучения они могут пополнить ряды квалифицированных работников, необходимых для развития местного среднего и малого бизнеса. Однако это никак не отличается от того, как если бы учащийся окончил полное среднее образование (11 лет) и потом еще отучился еще год на отдельных курсах», — считает она.

В Законе «О начальном профессиональном образовании» предусмотрена возможность получить одновременно аттестат о среднем общем образовании и диплом о начальном профессиональном образовании при прохождении обучения не менее трех лет.

Айсулуу Мамашова

Она добавила, что для системы образования и для самой молодежи гораздо эффективнее и выгоднее перенаправлять выпускников девятых классов, желающих освоить более практичные профессии, сразу в профессиональные лицеи. «Предлагаю сократить сроки программ по некоторым специальностям, включающих школьный компонент, до двух-трех лет. Это повысит привлекательность начального профобразования и значительно снизит нагрузку на школы. А подростки получат прикладное профессиональное образование, что позволит им быстрее встать на ноги», — заметила депутат.

Айсулуу Мамашова пояснила, что необходимо учитывать требования объединений работодателей и дать им возможность участвовать как в подготовке самого содержания учебных программ начального профессионального образования, так и в определении сроков обучения.

Ранее сообщалось, напомним, что рынок труда испытывает дефицит в специалистах горнодобывающего профиля, а также в сфере сельского хозяйства, торговли и образования. По данным Минсоцразвития, 70 процентов таких специалистов готовят профлицеи и вузы страны. Но не все находят работу в КР из-за низкой зарплаты и выезжают за рубеж.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173247/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Женщины-депутаты не смогли собрать подписи за внеочередное заседание парламента
Лидер фракции «Ата Мекен» против введения режима чрезвычайного положения
Айсулуу Мамашова уверена, что раскола в «Ата Мекене» нет
Скандал в «Ата Мекене». Лидером парламентской фракции стала Айсулуу Мамашова
Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профобразования
Жашырылган байлык. Айсулуу Мамашова өзүнө коюлган айыпка жооп берди
Айсулуу Мамашова прокомментировала публикации о своих скрытых фирмах
В Кыргызстане ежегодно около 10 тысяч детей остаются в неполной семье
АБР выделит Кыргызстану грант в $30 миллионов на профтехобразование
Популярные новости
Помогите! Садыр Жапаров обратился к&nbsp;главам посольств с&nbsp;просьбой о&nbsp;помощи Помогите! Садыр Жапаров обратился к главам посольств с просьбой о помощи
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от&nbsp;чимкириков Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
Выборы президента. Садыр Жапаров подал уведомление в&nbsp;ЦИК Выборы президента. Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
17 ноября, вторник
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился в некоторых районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился в некот...
08:55
Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из черного списка
08:55
В Кыргызстане появился клуб друзей Азербайджана
08:38
Генпрокуратуре передали оборудование для дистанционного обучения сотрудников
08:24
Возвратом в школу учеников недоволен караколец