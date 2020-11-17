Депутат парламента предлагает сократить программу в профлицеях до трех лет

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предлагает пакет поправок в Закон «О начальном профессиональном обучении». Они представлены на общественное обсуждение.

По словам нардепа, инициируемые изменения очень актуальны, поскольку молодежь хочет получать практические навыки с тем, чтобы как можно скорее начать работать. Работодатели также нуждаются в подготовленных кадрах.

«С учетом всего этого система профтехнического обучения — это уникальный доступный источник актуальных профессиональных навыков для всех, в том числе для уязвимой молодежи в регионах и людей с ограниченными возможностями здоровья. Не имея денег на образование, эта группа населения — тем не менее важный источник трудовых ресурсов. За короткое время обучения они могут пополнить ряды квалифицированных работников, необходимых для развития местного среднего и малого бизнеса. Однако это никак не отличается от того, как если бы учащийся окончил полное среднее образование (11 лет) и потом еще отучился еще год на отдельных курсах», — считает она.

В Законе «О начальном профессиональном образовании» предусмотрена возможность получить одновременно аттестат о среднем общем образовании и диплом о начальном профессиональном образовании при прохождении обучения не менее трех лет. Айсулуу Мамашова

Она добавила, что для системы образования и для самой молодежи гораздо эффективнее и выгоднее перенаправлять выпускников девятых классов, желающих освоить более практичные профессии, сразу в профессиональные лицеи. «Предлагаю сократить сроки программ по некоторым специальностям, включающих школьный компонент, до двух-трех лет. Это повысит привлекательность начального профобразования и значительно снизит нагрузку на школы. А подростки получат прикладное профессиональное образование, что позволит им быстрее встать на ноги», — заметила депутат.

Айсулуу Мамашова пояснила, что необходимо учитывать требования объединений работодателей и дать им возможность участвовать как в подготовке самого содержания учебных программ начального профессионального образования, так и в определении сроков обучения.

Ранее сообщалось, напомним, что рынок труда испытывает дефицит в специалистах горнодобывающего профиля, а также в сфере сельского хозяйства, торговли и образования. По данным Минсоцразвития, 70 процентов таких специалистов готовят профлицеи и вузы страны. Но не все находят работу в КР из-за низкой зарплаты и выезжают за рубеж.