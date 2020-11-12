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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК поступило еще три заявления

ЦИК продолжает прием уведомлений от желающих побороться за пост президента.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, сегодня с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратились президент Общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев и бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов. Уточняется, что они собираются участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов. Намерены участвовать в гонке экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова. Подал заявление и бывший депутат Садык Шер-Нияз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172799/
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