15:46
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных выборов

ЦИК снова подала кассационную жалобу в Верховный суд на решение об отмене повторных парламентских выборов в Жогорку Кенеш, назначенных ранее на 20 декабря. Об этом сообщает ВС КР. 

По данным пресс-службы суда, дата рассмотрения еще не назначена. Отметим, сегодня стало известно, что заявление Центризбиркома было возвращено по причине неуплаты госпошлины. 

24 октября Административный суд отменил решение избирательной комиссии о назначении повторных выборов на 20 декабря 2020 года.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171259/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд вернул жалобу ЦИК об отмене парламентских выборов
Акылбек Сариев возвращается в Центризбирком
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову
Заявление члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий депутаты удовлетворили
Выборы президента. Выдвижение кандидатов продлится до 15 ноября
Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша
ЦИК обвиняют в незаконном решении выдать депутатский мандат Омурбеку Текебаеву
ЦИК обжалует решение об отмене постановления о повторных выборах в парламент
Садыр Жапаров подсчитал, во сколько обойдется ремонт «Белого дома»
Садыр Жапаров рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы
Популярные новости
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
15:39
Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
15:33
Защита на ТЭЦ Бишкека сработала из-за замыкания кабельной линии
15:20
Садыр Жапаров поручил сократить бюрократию и бороться с коррупцией
15:17
ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных выборов
15:16
Из-за ситуации на ТЭЦ часть бишкекчан осталась без отопления и горячей воды