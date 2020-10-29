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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Верховный суд вернул жалобу ЦИК об отмене парламентских выборов

Верховный суд вернул кассационную жалобу ЦИК по отмене парламентских выборов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По ее данным, причина возврата — отсутствие доказательств уплаты государственной пошлины.

Напомним, что 28 октября административный суд отменил решение ЦИК о назначении повторных выборов на 20 декабря 2020 года.

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171192/
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