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Власть

Новый глава ГТС дружит с Эркином Мамбеталиевым? В соцсетях опубликовали фото

В социальных сетях распространили фотографию, где новый председатель Таможенной службы Кадыржан Семетеев сидит рядом с бывшим телохранителем Алмазбека Атамбаева Эркином Мамбеталиевым.

Пользователи Facebook предполагают, что Семетеев уже отмечает свое назначение.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Кадыржан Семетеев (посередине) сидит рядом с Эркинбеком Мамбеталиевым (слева)

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170002/
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