Депутаты парламента до конца недели должны назначить дату выборов президента

Депутаты парламента должны до конца недели назначить дату президентских выборов. Об этом 24.kg заявил нардеп Дастан Бекешев.

По его словам, предварительно, выборы пройдут либо 17, либо 24 января.

Читайте по теме В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских

«Есть мнение провести две кампании — президентскую и парламентскую — в один день. Тогда нужно законодательно продлить срок полномочий шестого созыва буквально на месяц. Но я считаю, что это нецелесообразно. Как будут кандидаты в главы государства и в депутаты делить эфирное время и проводить агитацию? Кстати, срок агитации в случае досрочных выборов сокращается на треть. То есть если выборы в парламент назначит ЦИК на 20 декабря, то агитация начинается 30 ноября и завершается 19 декабря в 08.00», — пояснил Дастан Бекешев.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.