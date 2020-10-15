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Власть

Новый глава МИД принял посла России в Кыргызстане

Фото пресс-службы МИДа. Руслан Казакбаев встретился с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Николай Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю назначения Руслана Казакбаева министром иностранных дел Кыргызстана.

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«В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызстане и отметил, что положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле. Он также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызстана, которая активизировала свою деятельность в том числе по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Руслан Казакбаев особо отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией и поблагодарил российскую сторону за поддержку народа Кыргызстана. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и Россией.

«Стороны сверили часы по предстоящим двусторонним мероприятиям внешнеполитических органов. Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией», — подчеркнули в МИДе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169474/
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