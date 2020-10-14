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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент встретился со спикером и премьер-министром. Поздравил

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Канатом Исаевым и премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду на то, что их деятельность будет созидательной и принесет пользу обществу и стране.

Он подчеркнул, что сегодня перед республикой остро стоят вопросы подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, а также к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

Глава КР также отметил, что, кроме проработки краткосрочных планов, необходимы долгосрочные программы по развитию страны, в числе которых восстановление экономики, привлечение инвестиций, социальные обязательства государств.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169309/
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